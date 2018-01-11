السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة دون إصابات

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة دون إصاباتالخميس، 11 يناير 2018 08:25 ص
حريق شقة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مصر القديمة وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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