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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة دون إصابات

الخميس، 11 يناير 2018 08:25 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة دون إصابات حريق شقة - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مصر القديمة وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

 


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