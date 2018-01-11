السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى كرداسة دون إصابات

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى كرداسة دون إصاباتالخميس، 11 يناير 2018 08:35 ص
حريق شقة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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بواسطة:
أيمن على عيد
كارثة بالقصير
كارثة بالقصير فى الساعة السابعة والنصف اليوم قفز اتوبيس على المرسى النهرى لقرية القصير فى نهر النيل مما أدى الى غرق ثلاثة اشخاص ونجى 3 أخرون وتوجهت قوات الشرطة وعربات الاسعاف إلى مكان الحادث وجارى استخراج الجثث حيث أنهم كانو طلاب متجهين للجان الامتحانات وأستقلوا العوامة قبل أن ينزلوا منها ويستقلوا الاتوبيس وعند تشغيل الاتوبيس رجع للخلف ويغرق فى النهر مخلفا ثلاثة غرقى وكثيرا من عويل النساء وانقلبت البلدة كلها وسادها الحزن والى الان لم تصل فرق الانقاذ السريع وسط فوضى من الاهالى ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذة من قوارب الصيادين ونحن فى القرن الواحد والعشرين