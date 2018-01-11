السلطات الأمريكية تعتقل 21 عاملا لتواجدهم فى البلاد بطريقة غير مشروعة

السلطات الأمريكية تعتقل 21 عاملا لتواجدهم فى البلاد بطريقة غير مشروعةالخميس، 11 يناير 2018 02:34 م
الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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اعتقلت السلطات الأمريكية 21 عاملا مقيمين فى الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - أن عناصر فى إدارة الهجرة الأمريكية داهمت نحو 100 متجر فى مختلف أنحاء البلاد فى إطار حملة على المهاجرين غير الشرعيين.
يذكر أن وتيرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد ارتفعت بنسبة 40% منذ تولى الرئيس دونالد ترامب رئاسة البلاد منذ عام.
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