video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير المصرى ينقل تهنئة الرئيس السيسي للرئيس الألمانى بالعام الجديد

الخميس، 11 يناير 2018 03:29 م
السفير المصرى ينقل تهنئة الرئيس السيسي للرئيس الألمانى بالعام الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي


أ ش أ
إضافة تعليق

نقل السفير المصرى بدر عبد العاطى سفير مصر بألمانيا اليوم الخميس، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته الطيبة بالعام الجديد إلى الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير.

جاء ذلك على هامش لقاء الرئيس الألمانى شتاينماير بالسفراء المعتمدين لدى ألمانيا الاتحادية فى حفل استقبال السنة الجديدة للسلك الدبلوماسى اليوم الخميس، وذلك بقصر الرئاسة الألمانى البوليفو.

 
وقد افتتح الرئيس الألمانى حفل الاستقبال للسنة الجديد، معربا عن تمنياته بعام جديد سعيد على الدبلوماسية فى كل دول العام وأن يعم السلام كل بقاع المعمورة. 


حضر الافتتاح عدد كبير من الدبلوماسيين والمسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية والبرلمانيين والسفراء المعتمدين لدى دولة ألمانيا الاتحادية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السبت.. اجتماع طارئ لحزب الوفد وهيئاته بالكامل لإعلان مرشح بيت الأمة فى انتخابات الرئاسة.. السيد البدوى: "هناك توافق عام على السيسي بين المصريين".. ويؤكد: الرئيس لا يحتاج محللا فى الانتخابات المقبلة

صور.. عاملو شركة أمن بدمياط يحررون توكيلات جماعية لتأييد السيسي

صور.. تحرير 2500 نموذج لتأييد ترشيح الرئيس السيسى بكفر الشيخ

إقبال كثيف على مكاتب الشهر العقارى بالمنيا وتحرير 1855 توكيلا لتأييد الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

مصر

ألمانيا

العام الجديد



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة