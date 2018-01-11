السفير المصرى ينقل تهنئة الرئيس السيسي للرئيس الألمانى بالعام الجديد

السفير المصرى ينقل تهنئة الرئيس السيسي للرئيس الألمانى بالعام الجديدالخميس، 11 يناير 2018 03:29 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نقل السفير المصرى بدر عبد العاطى سفير مصر بألمانيا اليوم الخميس، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته الطيبة بالعام الجديد إلى الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير.
جاء ذلك على هامش لقاء الرئيس الألمانى شتاينماير بالسفراء المعتمدين لدى ألمانيا الاتحادية فى حفل استقبال السنة الجديدة للسلك الدبلوماسى اليوم الخميس، وذلك بقصر الرئاسة الألمانى البوليفو.
وقد افتتح الرئيس الألمانى حفل الاستقبال للسنة الجديد، معربا عن تمنياته بعام جديد سعيد على الدبلوماسية فى كل دول العام وأن يعم السلام كل بقاع المعمورة.
حضر الافتتاح عدد كبير من الدبلوماسيين والمسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية والبرلمانيين والسفراء المعتمدين لدى دولة ألمانيا الاتحادية.
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