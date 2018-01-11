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الخميس، 11 يناير 2018 01:10 م
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السعودية تسعى لشراء 960 ألف طن شعيرا

الخميس، 11 يناير 2018 11:42 ص
السعودية تسعى لشراء 960 ألف طن شعيرا نبات الشعير-أرشيفيه-


رويترز
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قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الخميس إنها تسعى لشراء 960 ألف طن من الشعير عبر مناقصة دولية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المؤسسة قولها إن الشعير سيكون للتسليم فى شهرى فبراير  ومارس .

 


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السعوديه

المؤسسه العامه للحبوب

الشعير



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مدحت كمال

اوعى تقول اننا نسعى لتصدير الارز المصرى للسعودية

اليس الشعير هذا هو الارز قبل تقشيره (ضربه) ؟؟ يعنى ماتقوليش ان مصر تسعى للفوز بهذه المناقصة ، لأن مش معقول نزرع الارز اللى بيستهلك اكبر كميات مياه و اللى يعتبر سلعة اساسية فى المواد التموينية ، وبعدين نسعى لتصديره للسعودية!!

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