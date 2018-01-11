السعودية تسعى لشراء 960 ألف طن شعيرا

السعودية تسعى لشراء 960 ألف طن شعيراالخميس، 11 يناير 2018 11:42 ص
نبات الشعير-أرشيفيه-
رويترز
إضافة تعليق
قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الخميس إنها تسعى لشراء 960 ألف طن من الشعير عبر مناقصة دولية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المؤسسة قولها إن الشعير سيكون للتسليم فى شهرى فبراير ومارس .
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
مدحت كمال
اوعى تقول اننا نسعى لتصدير الارز المصرى للسعودية
اليس الشعير هذا هو الارز قبل تقشيره (ضربه) ؟؟ يعنى ماتقوليش ان مصر تسعى للفوز بهذه المناقصة ، لأن مش معقول نزرع الارز اللى بيستهلك اكبر كميات مياه و اللى يعتبر سلعة اساسية فى المواد التموينية ، وبعدين نسعى لتصديره للسعودية!!