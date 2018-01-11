السعودية تسعى لشراء 960 ألف طن شعيرا





رويترز

قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الخميس إنها تسعى لشراء 960 ألف طن من الشعير عبر مناقصة دولية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المؤسسة قولها إن الشعير سيكون للتسليم فى شهرى فبراير ومارس .