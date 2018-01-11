"الزراعة": تصدير الدفعة الرابعة للخيول المصرية الأصيلة لأوروبا خلال أيام





كتب عز النوبى

أكد تقرير الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول العربية المصرية الجديدة تطبق حاليًا يحولها إلى أكبر منطقة لاستثمار الخيول العربية الأصيلة فى ظل الطلب العالمى عليها، خاصة أن ثروة مصر من هذه الخيول تتجاوز 10 آلاف حصان عربى وفقًا لتقديرات الوزارة، وتهميدًا لفتح الصادرات المصرية من الخيول لمختلف الدول، بعد قرار الاتحاد الأوروبى بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقًا للضوابط التى اعتمدتها مصر.

فيما تستعد وزارة الزراعة لتصدير الدفعة الرابعة من الخيول العربية المصرية الأصيلة إلى الخارج خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعداد الخيول المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى من قبل المحجر البيطرى التابع لإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، والتى تشمل مدة حجرها بيطريًا قبل تصديرها إلى الخارج، والتى تصل مدتها 90 يومًا للتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع التصدير إلى الخارج.

يأتى ذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية دليل الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقًا للقرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، والتى تضمنت استصدار الموافقة التصديرية وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر.

وأوضح الدليل، أن استصدار الموافقة التصديرية يشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يرفق بالطلب إقرار من صحاب المنشأة يفيد بخلو الخيول من الأمراض التى تمنع تصدير الخيول إلى الخارج.

كما تشمل الإجراءات فحص ومناظرة الخيول المعدة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميًا داخل المنشأة أو المزرعة وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

كما تشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد إجراء الفحص الظاهرى للخيول عند خول المحجر وتسجيل الخيول عند دخولها المحجر بسجل خاص، ويتم بعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة ويتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر إلى الخارج، فيقوم الطبيب البيطرى الرسمى بإصدار الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك بعد الإفراج عنها مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.

وكشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى عدد الخيول العربية فى مصر يبلغ 10 آلاف و241 رأسًا من الخيول العربية، بالإضافة إلى 980 ألفًا و149 رأسًا من الفصيلة الخيلية، منها 845 ألفًا و882 رأسًا من الحمير، و36 ألفًا و274 من البغال، و97 ألفًا و993 من الخيول البلدى.