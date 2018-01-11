الرئيس الفلسطينى يزور روسيا أول فبراير القادم

الرئيس الفلسطينى يزور روسيا أول فبراير القادمالخميس، 11 يناير 2018 11:05 ص
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
موسكو (أ ش أ)
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أعلن السفير الفلسطينى لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يعتزم زيارة موسكو فى النصف الأول من شهر فبراير المقبل لبحث الأوضاع فى الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأمريكى بشأن القدس.
وقال نوفل، لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطينى ينوى زيارة روسيا فى النصف الأول من فبراير القادم، مشيرا إلى أن أبو مازن سيلتقى نظيره الروسى فلاديمير بوتين ويبحث معه الأوضاع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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