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الخميس، 11 يناير 2018 01:11 م
خالد صلاح
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الدولار يرتفع أمام الين مع تراجع القلق من موقف الصين بشأن السندات الأمريكية

الخميس، 11 يناير 2018 09:02 ص
الدولار يرتفع أمام الين مع تراجع القلق من موقف الصين بشأن السندات الأمريكية الدولار ـ صورة أرشيفية


سنغافورة (رويترز)
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ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الخميس، بعد تصريحات من هيئة سوق الصرف الأجنبى فى الصين قلصت المخاوف من أن بكين قد تخفض مشترياتها من السندات الحكومية الأمريكية.

وارتفع الدولار 0.2 بالمائة إلى 111.70 ين مبتعدا عن أدنى مستوى فى ستة أسابيع 111.27 ين الذى بلغه أمس الأربعاء. وقالت هيئة سوق الصرف الأجنبى إن تقريرا بأن الصين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها يستند إلى معلومات خاطئة.

كانت بلومبرج نيوز أفادت أمس الأربعاء أن مسئولين صينيين يراجعون حيازات البلاد من النقد الأجنبى قد أوصوا بإبطاء مشتريات سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى فى عشرة أشهر وانخفض الدولار بعد نشر التقرير.

لكن الدولار ارتفع بعد تصريحات الهيئة اليوم واكتسبت سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم الشرائي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمائة إلى 92.396 بعد أن انخفض إلى 91.922 يوم الأربعاء.

لكن يظل بعض المحللين حذرين بشأن توقعات الدولار فى الأمد القريب.

واستقر اليورو دون تغير يذكر اليوم عند 1.1951 دولار متراجعا من أعلى مستوى لجلسة الأربعاء البالغ 1.20185.

 

 


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