الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق عميق تجاه اعتقال المحتجين فى إيران ولن نصمت





كتب ــ محمد أبو النور

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بقلق عميق تجاه المحتجين فى إيران، لمشاركتهم فى احتجاجات سلمية، موضحة أنها "لن تصمت تجاه قمع الديكتاتورية الإيرانية لمواطنيها".

وأضافت الخارجية الأمريكية فى بيان اليوم، أن هناك تقارير أخرى تفيد بأن النظام قد قام بتعذيب أو قتل بعض هؤلاء المتظاهرين فى أثناء احتجازهم وهو ما يجعل واشنطن أكثر قلقا.

وأردف البيان: "لن نلتزم الصمت بينما تقوم الدكتاتورية الإيرانية بقمع الحقوق الأساسية لمواطنيها، وسنحمل القادة الإيرانيين المسئولية عن أى انتهاكات، حيث إن المتظاهرين فى إيران يعبرون عن مظالم مشروعة، بما فى ذلك المطالبة بإنهاء قمع حكومتهم وكذلك الفساد وإهدار الموارد الوطنية على المغامرات العسكرية".

وتابع البيان بالقول: "يأتى هذا بينما يدعى النظام الإيرانى دعم الديمقراطية، ولكن عندما يعبر شعبه عن تطلعاته إلى حياة أفضل وإنهاء الظلم، فإنه يظهر مرة أخرى طبيعته الوحشية الحقيقية".

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها قائلة: "تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإفراج الفورى عن جميع السجناء السياسيين فى إيران، بمن فيهم ضحايا حملة القمع الأخيرة".