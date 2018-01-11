الخارجية الأمريكية تعلن عن تصنيفات جديدة لتحذيرات السفر إلى الخارج





واشنطن أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن نظام جديد لإصدار تحذيرات سفر للمواطنين الأمريكيين، يعتمد على تصنيف درجة الخطورة فى كل دولة فى العالم إلى 4 مستويات.

وعرض الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية تصنيف مستويات الخطورة المذكور:ـ

المستوى الأول: اتخاذ الاحتياطات العادية، وهو أدنى مستوى استشارى لمخاطر السلامة والأمن، إذ أنه ما من دولة تخلو من بعض المخاطر وقد تختلف الظروف فى البلدان الأخرى عن الولايات المتحدة بل وقد تتغير فى أى وقت.

المستوى الثاني: اتخاذ المزيد من الحيطة، مع الانتباه إلى المخاطر المتزايدة على السلامة والأمن، وتوفر وزارة الخارجية الأمريكية مشورة إضافية للمسافرين فى هذه المناطق فى تحذير السفر وقد تتغير الظروف فى أى بلد فى أى وقت .

المستوى الثالث: إعادة النظر فى السفر، وهو تجنب السفر بسبب وجود مخاطر جادة على السلامة والأمن، وتقدم وزارة الخارجية الأمريكية نصائح إضافية للمسافرين إلى هذه المناطق فى تحذير السفر، وقد تتغير الظروف فى أى بلد فى أى وقت.

المستوى الرابع: لا تسافروا، وهو أعلى مستوى تحذير بسبب احتمال أكبر لوجود مخاطر تهدد الحياة وخلال حالة الطوارئ، قد تكون قدرة الادارة الأمريكية على تقديم المساعدة محدودة للغاية، وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها بعدم السفر إلى الدول المدرجة على هذا المستوى أو مغادرتها فى أقرب وقت ممكن.