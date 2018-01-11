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الحكومة تتابع استعدادات استلام شحنات القمح المستورد خلال الستة أشهر القادمة

الخميس، 11 يناير 2018 04:22 م
الحكومة تتابع استعدادات استلام شحنات القمح المستورد خلال الستة أشهر القادمة مصطفي مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء


كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الخميس، لاستعراض الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستلام شحنات القمح المستورد خلال الستة أشهر القادمة، وذلك بحضور وزراء التموين، والزراعة، والنقل.

 

وناقش الاجتماع الإجراءات والخطوات التنفيذية المتبعة التى يتم اتخاذها من جانب الجهات والأجهزة المعنية بالتعامل مع رسائل القمح المستورد بدءاً من استلامه فى الموانئ وطرق تفريغه ونقله إلى أماكن التخزين.

 

وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق الدقيق بين مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع شحنات القمح المستورد بما يضمن تقديم التيسيرات اللازمة لعمليات التفريغ والنقل والتخزين، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط بديلة للتغلب على أى معوقات أو مشكلات قد تطرأ خلال تلك العمليات، أخذاً فى الاعتبار الطاقات الاستيعابية والتفريغية للموانى المستقبلة للقمح المستورد، وتزامن عمليات الاستيراد مع الاستعدادات الخاصة بموسم الحصاد للقمح المحلى، مؤكدا على توافر الأرصدة الاحتياطية الكافية من محصول القمح، بما يلبى احتياجات ومتطلبات الاسواق والمواطنين خلال الفترة القادمة.

 

كما تناول الاجتماع عدد من المقترحات الخاصة بزيادة الاعتماد على خطوط السكك الحديدية فى نقل القمح المستورد.

 


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