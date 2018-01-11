الجيش اليمنى: مقتل 2860 حوثيا عام 2017 فى اشتباكات بتعز

الجيش اليمنى: مقتل 2860 حوثيا عام 2017 فى اشتباكات بتعزالخميس، 11 يناير 2018 12:03 م
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى،اليوم الخميس، مقتل 2860 حوثيا فى حصيلة معارك تعز خلال عام 2017،بين القوات الشرعية من جهة ومليشيات الحوثى الإيرانية من جهة أخرى.
وقال الجيش اليمنى - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إن 2860 حوثيا قتلوا خلال العام الماضى فى تعز جنوبى اليمن، بينهم 42 قياديا، مشيرا إلى إصابة 3116 مسلحا، وأسر 36 آخرين.
وأضاف البيان أنه تم تدمير 285 آلية عسكرية و26 مخزن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ، تخص المليشيات المتمردة.
يذكر أن المليشيات الحوثية تشن قصفا عشوائيا على المدينة بين الحين والآخر، فى حين تمكنت القوات الشرعية من تحرير جزء كبير من محافظة تعز.
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