الجيش الليبى يطالب الأمم المتحدة باعتبار نقل متفجرات من تركيا لمصراتة جريمة حرب





كتب- أحمد جمعة

تتابع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باهتمام بالغ مجريات التحقيق حول السفينة التركية( اندروميدا)، والتى كان على متنها عدد 29 حاوية من المتفجرات تتنوع بين صواعق ونترات الأمونيوم ومواد خاصة يمكنها استخدامها لبناء قنابل لتنفيذ الأعمال الإرهابية حسب تصريحات خفر السواحل اليونانية والتى ابحرت من إلى تركيا بعد تزويدها بحمولتها من ميناءى مرسين واسكندرونة إلى دولة جيبوتي وسلطة عمان حيث تلقى قبطانها يعد الإبحار أوامر من مالك السفينة بالتوجه إلى مصراتة.

وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية البعثة الاممية للدعم بليبيا ومجلس الأمن والجامعة العربية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقى وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية اعتبار هذه الواقعة جريمة حرب تقوم عليها وتدعمها تركيا وكل من له علاقة بهذه السفينة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن الإقدام على هذه الأفعال يؤكد على ما صدر فى تصريحاتها وبياناتها السابقة حول الدور التركى المشبوه فى دعم الإرهاب ليس بليبيا فقط بل فى كل دول المنطقة، مطالبة دولة اليونان باطلاعها على التحقيقات وإحاطتها بجميع التفاصيل، مؤكدة حرصها التام على الأمن الدولى والإقليمى ومحاربة الإرهاب على جميع الأصعدة.