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الخميس، 11 يناير 2018 02:14 م
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الجيش الروسى يرسل مساعدات إنسانية لمنطقة الزبدانى بريف دمشق

الخميس، 11 يناير 2018 10:40 ص
الجيش الروسى يرسل مساعدات إنسانية لمنطقة الزبدانى بريف دمشق الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
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أرسل مركز المصالحة الروسى، اليوم الخميس، عدة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى السكان فى محافظة ريف دمشق السورية.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن منطقة الزبدانى، التى وصلت إليها المساعدات، تقع بالقرب من منطقة تخفيف التصعيد فى الغوطة الشرقية، والتى كانت تحت سيطرة "جبهة النصرة" لسنوات قبل تحريرها.

وكان يسكن مدينة الزبدانى الواقعة فى ريف دمشق، قبل النزاع فى سوريا نحو 50 ألف شخص، فيما انخفض حاليا عدد سكانها إلى أقل من 20 ألف نسمة، بسبب الدمار الذى لحق بمركز المدينة.

ودشن ممثلو مركز المصالحة الروسية وحدة طبية متحركة فى المدينة.


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