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الخميس، 11 يناير 2018 11:05 ص
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الجمعية الشرعية تعقد اليوم مؤتمرها الطبى الأول عن الأطفال حديثى الولادة

الخميس، 11 يناير 2018 05:00 ص
الجمعية الشرعية تعقد اليوم مؤتمرها الطبى الأول عن الأطفال حديثى الولادة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى


كتب لؤى على
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تحت رعاية وزارتى الصحة والتضامن، تعقد الجمعية الشرعية مؤتمرها الطبى الأول عن الأطفال حديثى الولادة اليوم الخميس فى الثانية عشرة ظهرا، بأحد فنادق مصر الجديدة.

 

ويحضر المؤتمر غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، ورؤساء الجمعيات الأهلية ورؤساء الجامعات المصرية وعمداء كليات الطب، بمشاركة 800 من أساتذة واستشارى الأطفال حديثى الولادة من الجامعات المصرية والأجنبية.

 

وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعة الشرعية، إن المؤتمر له رسالتان الأولى علمية وهى مساهمة الجمعية الشرعية بقطاعها الطبى فى إضافة معرفة علمية حديثة للتطوير والثانية توصيل رسالة للعالم أن الخدمة الطبية بالجمعية الشرعية وراؤها لجنة علمية معتبرة كبيرة، وأنها تجمع بين تقديم الخدمة المجانية والجودة الطبية.

 

وأضاف "إسماعيل" أن المؤتمر يستمر حتى يوم الجمعة وسوف يتم خلال المؤتمر تكريم المراكز الأكثر تفوقا التابعة للجمعية الشرعية، وبعض الشخصيات العامة كما سيتم توزيع جوائز على الحضور. وأعرب "إسماعيل" عن أمله فى خروج المؤتمر بصورة كريمة، وأن يكون إضافة نوعية للمؤتمرات العلمية العملية.

 

وانطلقت أمس الورش التمهيدية للمؤتمر، حيث عقدت ورشة عمل بقاعة وزارة الصحة بمدينة نصر وركزت ورشة العمل على موضوعين أساسيين هما مهارات التواصل وكيفية إجراء الغسيل الكلوى للأطفال حديثى الولادة.


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الجمعية الشرعية

وزارة التضامن

اطفال حديثى الولادة



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