الجامعة العربية تعقد مؤتمرا للترويج لإنجازات مؤسسات العمل العربى المشترك

الجامعة العربية تعقد مؤتمرا للترويج لإنجازات مؤسسات العمل العربى المشتركالخميس، 11 يناير 2018 03:54 م
جامعة الدول العربية - أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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تعقد جامعة الدول العربية، فى الفترة بين 21 و23 يناير الجارى، المؤتمر الإعلامى الأول للترويج لإنجازات وأنشطة وبرامج مؤسسات العمل العربى المشترك، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.
يتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالتعليم والثقافة والبحث العلمى والبطالة والتشغيل والشباب والأمن الغذائى والمائى وقضايا الفقر وأزمة اللاجئين والنازحين والأمن ومواجهة التطرف، والدور المتوقع من مؤسسات العمل العربى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، كما سيناقش المؤتمر دور وسائل الإعلام المختلفة فى الترويج لأنشطة مؤسسات العمل العربى المشترك، ويصاحبه معرض تشارك فيه مؤسسات العمل العربى المشترك يتضمن عرض أنشطة وإنجازات المؤسسات المتخصصة.
وأكد السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن هذا المؤتمر الأول من نوعه يأتى فى إطار تسليط الضوء على الدور المهم الذى تقوم به مؤسسات العمل العربى المشترك، وهى المنظمات والاتحادات والهيئات العربية العاملة تحت مظلة الجامعة العربية فى كل المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، وتعزيز التنسيق بين كل المنظمات العربية لتفعيل دورها التنموى فى خدمة المواطن العربى.
يشارك فى المؤتمر سفراء ومندوبو الدول العربية الأعضاء لدى الجامعة، وعديد من الشخصيات العامة السياسية والإعلامية والثقافية من مختلف الدول العربية، ورؤساء ومديرو مؤسسات العمل العربى المشترك، وأعضاء لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، إضافة إلى ممثلى مؤسسات القطاع الخاص وبعض مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام العربية المختلفة.
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