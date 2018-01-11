التمريض تنظم مؤتمرها القومى الأول بمستشفى وادى النيل 18 يناير الجارى





كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض عن انغقاد المؤتمر القومى الأول للتمريض تحت عنوان "التمريض بين الحاضر والمستقبل" بأكاديمية التدريب بمستشفى وادى النيل يوم 18 يناير الجارى.

وقالت نقيب التمريض فى بيان اليوم، إن المؤتمر سيشارك به 300 عضو من أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك مجموعة متميزة من المحاضرين والمدربين فى مجال التمريض بالهيئات المختلفة سيقومون بإلقاء المحاضرات المختلفة .

وأضافت نقيب التمريض أن المحاضرات ستتناول الجودة والاعتماد وآليات الإدارة والارتقاء بالمنظومة وفق معايير علمية دقيقة، ويشارك فى إدارة المؤتمر العديد من عمداء الكليات المصرية وقيادات التمريض فى الجمهورية.