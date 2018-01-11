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التعليم توقيع بروتوكول مع تربية عين شمس لرفع مهارات الطلاب

الخميس، 11 يناير 2018 03:21 م
التعليم توقيع بروتوكول مع تربية عين شمس لرفع مهارات الطلاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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وقعت عبير العراقى، مدير الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور سعيد خليل عميد كلية التربية جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة رشا كمال، مديرة مركز التميز التربوى، بروتوكول تعاون لرفع مهارات الطلاب، بالتعليم قبل الجامعى، وكذلك رفع مهارات العاملين بالمراكز الاستكشافية، ومشرفى النوادى الاستكشافية ومشاركة أوائل الخريجين تطوع داخل المراكز الاستكشافية.

 أكدت العراقى على أن البروتوكول جاء فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكليات التربية لتنمية مهارات المعلمين والطلاب، ولتطبيق جميع الدراسات التربوية، التى من شأنها بناء الشخصية المتكاملة للطالب، وكذلك تأهيل أسرته؛ لكى تتوفر له بيئة علمية مناسبة، والتدريب على طرق التدريس الحديثة، ومواكبة التطور الحديث فى مجال التربية والتعليم.

ونص البروتوكول على أن كلية التربية جامعة عين شمس مركز التميز التربوى، تلتزم بدعم المراكز الإستكشافية بمراجع أجنبية من الجهات المتعاونة مع مركز التميز التربوى، وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل، والإشراف على التدريب بالمراكز وتقديم الدعم الفنى والأكاديمى، والمشاركة فى المبادرات المجتمعية وإعداد الكتب التفاعلية.

وتلتزم الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بتوفير قاعات ومعامل مراكز العلوم الإستكشافية والإمكانات البشرية، وتبادل الخبرات وتسويق برامج المركز التربوى والمشاركة فى إعداد الكتب التفاعلية وأيضا المبادرات المجتمعية.


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