التعليم تنظم ورشة عمل بعنوان مخرجات التعلم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى





كتب محمود طه حسين

أكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، فى وزارة التربية والتعليم، أنه تمت إقامة ورشة عمل بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية برئاسة الدكتورة نوال شلبى مدير عام المركز القومى، لتطوير المناهج والمواد التعليمية تحت عنوان " مخرجات التعلم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى ضوء المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة "، التى تهدف إلى إنتاج المخرجات التعليمية (المعرفية، والمهارية، والوجدانية) لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى مجالات (التربية الموسيقية، والصحافة، والإعلام) يأتى هذا بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على دمج الأنشطة التربوية مع المناهج الدراسية من خلال أنشطة الإذاعة المدرسية، ومسرحة المناهج، والعديد من الأنشطة.

وأكدت "حسن" أن أهمية هذه الورشة تأتى من خلال توحيد الفكر فيما يخص المصطلحات الأساسية لنواتج التعلم لمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى ضوء المهارات الحياتية والتعليمية من أجل المواطنة بما يتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين.