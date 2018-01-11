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"التعليم" تنتهى من مقابلات المرشحين كرؤساء كنترولات بامتحانات الدبلومات

الخميس، 11 يناير 2018 06:01 ص
"التعليم" تنتهى من مقابلات المرشحين كرؤساء كنترولات بامتحانات الدبلومات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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تنتهى اليوم الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من مقابلات رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2017/2018، لكل قطاعات التعليم الفنى بالجمهورية، لاختيار 39 عضوا يشاركون فى أعمال الامتحانات المقرر لها أن تنطلق 19 مايو المقبل.

 

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إنه عقب اختيار الأعضاء سيتم إرسال أسمائهم إلى الجهات الأمنية للتحرى عنهم قبل البدء فى العمل، موضحة أن المقابلات أيضا ركزت على عدم وجود أى عضو لم تنطبق عليه نشرة الموانع.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة برئاسة الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى وعضوية المهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، ومديرى عموم المواد النوعية، وعضو من الشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلات الثلاثاء الماضى. 

 

وكانت الوزارة أتاحت التقدم لجميع المرشحين إلكترونيًا عن طريق الإدارة العامة للإحصاء دون تدخل فى الترشيحات، لضمان الشفافية والنزاهة فى إختيار القائمين على أعمال الامتحانات.


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