التضامن: فتح باب التقديم لمشرفى حجاج الجمعيات الثلاثاء المقبل





كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن فتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة www.hajjfoundation.org.eg، لاختيار المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات فى موسم الحج المقبل.

كانت غادة والى وزيرة التضامن، قد أكدت أهمية تعظيم الإيجابيات واستمرار المؤسسة فى تنفيذ برامج متنوعة للحج، لتلبية كافة احتياجات أعضاء الجمعيات الأهلية من الفئات محدودة الدخل، كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على البرنامج الزمنى لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1439هـ، واعتماد ضوابط جديدة لاختيار المشرفين وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تجرى تحت إشراف الوزارة، استناداً إلى معايير منضبطة تتسم بالشفافية والنزاهة، على اعتبار أن المشرف أحد العوامل الرئيسية الهامة فى نجاح منظومة الحج.