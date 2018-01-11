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التصريح بدفن الشاب محمد حسن ضحية كوبرى ستانلى

الخميس، 11 يناير 2018 04:40 م
التصريح بدفن الشاب محمد حسن ضحية كوبرى ستانلى العثور على الجثة


الإسكندرية أسماء على بدر
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قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة ضحية كوبرى ستانلى، بعد تشريحها لمعرفه سبب الوفاة، وتسليمها لأهليته.

ومن جانبه قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، بأن النيابة اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تسليم جثمان الشاب الغريق محمد حسن مرزوق لأهليته، بعد ثبوت بتحليل D N A إن الجثة التى تم استخراجها بمعرفة الحماية المدنية منذ عدة أيام للشاب الذى تعرض لحادث الغرق.

كانت فرق الإنقاذ النهرى بالإسكندرية قد انتشلت، الاثنين الماضى، جثة منتفخة لشخص عار الجسد من بين الصخور بالقرب من كوبرى ستانلي، وشككت أسرة الشاب"محمد حسن" في أن تكون الجثة لأبنهم وطلبوا إجراء تحليل الحمض النووى، ما أدى لمعاودة البحث مرة أخرى بمياه البحر.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين المحامي

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحمه ويصبر أهله ويجعله بمنزلة الشهداء اللهم أمين وارحمنا وارحم أموات المسلمين أجمعين يارب العالمين

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