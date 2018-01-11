التحالف العربى يحبط هجوما للحوثيين على ناقلة نفط قرب ميناء الحديدة





رويترز

قال التحالف العربى أمس الأربعاء إنه أحبط هجوما لمقاتلى جماعة الحوثى على ناقلة نفط سعودية فى مطلع الأسبوع قرب ميناء الحُديدة المُطل على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركى المالكى إن التحالف دمّر قاربا يحمل متفجرات أثناء توجهه صوب الناقلة يوم السبت.

وقال "أثناء عبور ناقلة نفط سعودية لخط الملاحة البحرى، وبحماية مرافقة من إحدى سفن التحالف البحرية، تعرضت ناقلة النفط لتهديد وهجوم وشيك من الجماعة الحوثية التابعة لإيران".

وأضاف "فيما يخص الهجوم، كانت عبارة عن ثلاثة قوارب فى تشكيل معين وفى مناورة عدائية وهجومية".

وتابع "قامت قوات التحالف البحرية بالتعامل مع القوارب الثلاثة. تعطيل وإيقاف حركة القارب المفخخ ومن ثم تفجيره من خلال الرماية المباشرة".

وقال "تمت العملية قبالة... ميناء الحُديدة ما فى شك إن ميناء الحُديدة أصبح الآن كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وتهديد الملاحة البحرية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

ويقع اليمن على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر أحد أهم الممرات التجارية لناقلات النفط فى العالم والتى تمر به قادمة من الشرق الأوسط عبر قناة السويس إلى أوروبا.

وذكرت وكالة سبأ للأنباء أن حركة الحوثى هددت بإغلاق الممر الملاحى فى البحر الأحمر إذا واصل التحالف التقدم نحو ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال المالكى إن على الأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة والسيطرة على الميناء من الجماعة المُسلحة.

وقال "الآن أصبح من الضرورى على الأمم المتحدة استلام وأخذ المبادرة.. استلام ميناء الحُديدة من الجماعة الحوثية المُسلحة لمساعدة الشعب اليمنى وكذلك حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى".