البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانبالخميس، 11 يناير 2018 12:08 م
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.01%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.61%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.35%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.95%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07%.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة