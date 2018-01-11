البورصة تربح 18.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى





كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 18.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 847.108 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 2.2% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 396.942 مليار جنيه إلى 409.957 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 3.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 224.093 مليار جنيه إلى 234.052 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 621.035 مليار جنيه إلى 644.009 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.7%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 579 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 559 ألف سند تقريباً.

من جانبه قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسى حقق قمم جديدة مع انتهاء الأسبوع اقترب فيها المؤشر الرئيسى من مستوى المقاومة عند 15300 نقطة، والذى يرجح أن يوقف صعود المؤشر مؤقتاً، مشيرا إلى أن صعود المؤشر الرئيسى جاء مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبى الأعلى التى أثرت إيجابياَ فى صعود المؤشر ووصوله إلى هذه المستويات بعد إغلاقات نهاية العام السابق.

وتوقع الفقى، فى تصريح صحفى، أن يتحرك المؤشر الرئيسى فى اتجاه عرضى محدود ما بين مستويات 15000 إلى 15300 نقطة صعودا وهبوطا حتى تظهر محفزات جديدة تؤدى إلى مزيد من الثقة والاستقرار ودخول سيولة جديدة تدفع المؤشرات إلى مستويات جديدة وتفاعل غالبية الأسهم مع هذا الصعود ولا يكون مقتصراً على الأسهم القيادية فقط كما حدث، حيث أن مازلت الرؤية العامة إيجابية على المدى متوسط وطول الأجل.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضح الفقى، أنه تخطى النطاق العريض باختراق مستوى 830 نقطة، إذ صعد بانتهاء جلسات الأسبوع إلى قرب مستوى 850 نقطة بفضل صعود أسهم أوراسكوم للفنادق وأموك، مضيفا أن المؤشر يستهدف مستوى 880 نقطة.

وتوقع سعيد الفقى، انتقال جزء من السيولة إلى المؤشر السبعينى وتفاعل غالبية أسهمه وصعودها خاصة بعد الأخبار المتداولة بتخفيض سعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزى القادم، مما سيكون له مردود إيجابى على السوق بشكل عام.