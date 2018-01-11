البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ10.4 مليار دولار فى 5 أشهر

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ10.4 مليار دولار فى 5 أشهرالخميس، 11 يناير 2018 05:36 م
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، أى خلال 5 أشهر، بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 10.4 مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق)، وتأتى هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى.
وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 ارتفاع بمعدل 5.8% لتسجل نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).
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