البنك الأهلى: 18.6 مليار جنيه لـ17 ألف و800 مشروع صغير ضمن مبادرة البنك المركزى





كتب – أحمد يعقوب

بمناسبة مرور عامين على إطلاق البنك المركزى المصرى لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة، قالت داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلى المصرى بأن البنك نجح خلال عامين من عمر المبادرة فى تحقيق إنجاز كبير فى عدد المشروعات المستفيدة وفى قيم التسهيلات الممنوحة، حيث قام البنك منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2017 بتمويل 17 ألف و800 مشروع بإجمالى تسهيلات بلغت 18.6 مليار جنيه، الأمر الذى ساهم بنصيب مؤثر فى زيادة حجم محفظة الــ SMEs بالبنك ليصل إجمالى المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة فى هذا التاريخ إلى 39.8 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 57.4 ألف مشروع وساهم فى نمو المحفظة بمعدل 85% فى القيمة وبمعدل 28% فى عدد المشروعات المستفيدة .

وأشارت داليا الباز فى تصريحات صحفية إلى أن 73% من عدد المشروعات الصغيرة التى تم تمويلها حصلت على قروض تبلغ 15.5 مليار جنيه بغرض التوسع فى أنشطتها القائمة بما يمثل 83% من إجمالى التمويلات الممنوحة، وأن 27% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس، مضيفة أن البنك تمكن من تمويل 13 ألف و700 عميل جديد بقيمة 12.4 مليار جنيه، بما يمثل 77% من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة، بما يعنى جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، الأمر الذى يساهم فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى .

ونوهت إلى أن التوزيع الجغرافى لعدد المشروعات الممولة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلى 41% من عدد العملاء، و22% من قيمة التمويلات، فى حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحرى 21% فى العدد و22% فى القيمة، تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% فى العدد و 12% فى القيمة، مشيرًا إلى أن أنشطة المشروعات الممولة فى إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعى والزراعى والخدمى والتجارى .

وعن أسباب نجاح البنك الأهلى فى تحقيق هذه الأرقام، أفادت داليا الباز بأن البنك استثمر النجاح الملحوظ الذى حققه منذ انطلاق المبادرة وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التى أقرتها المبادرة مع وضع وتحديث منهجية عمل جديدة ادت الى توحيد المفاهيم وتبسيط الاجراءات وتفويض السلطات وحددت دور كل طرف من اطراف المنظومة بما ادى الى انسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار، حيث اعتمد البنك فى تنفيذ تلك المنهجية على فرق عمل تتميز بمستويات عالية من المهنية والاحتراف يعاونها ما يزيد عن 1500 مسوق من افضل العناصر المدربة، مضيفة إلى أنه تم إنشاء 73 مركزا متخصصا لخدمة هذه النوعية من المشروعات بالقاهرة الكبرى والاسكندرية بالإضافة الى فروع البنك المنتشرة بباقى محافظات الجمهورية .

وأكدت على أن البنك الأهلى المصرى يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته، وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن دورها الفعال فى توفير سلع محلية ذات جودة عالية واسعار مناسبة تلبى احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الاجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة .