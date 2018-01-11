البرلمان العربى يؤكد دعمه لجهود المبعوث الأممى إلى اليمن لتحقيق المصالحة

كتب مصطفى عنبر

أكد البرلمان العربى دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتحقيق المصالحة والسلام فى اليمن .

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمى فى تصريح صحفى له مساء اليوم "إن البرلمان العربى يدعم جهودكم سعادة السفير إسماعيل ولد الشيخ لتحقيق المصالحة والسلام فى اليمن".

وأضاف رئيس البرلمان العربى قائلا "نطالب مليشيا الحوثى التراجع عن الانقلاب والدخول فى محادثات جادة مع السلطة الشرعية، والتوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على دول جوار اليمن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216 .