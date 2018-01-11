"البترول" توافق على تأسيس شركة مصر للتكنولوجيا لحل مشاكل إنتاج الزيت والغاز





كتب أحمد أبو حجر

وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية، على تأسيس شركة مصر لتكنولوجيا البترول "إيجيبتكو" لتعمل على حل مشاكل الإنتاج بشركات الإنتاج، بناءً على فكرة ودراسات من الدكتور كيميائى ياسر فخر الدين، وتساهم فى الشركة الجديدة، الشركة المصرية للخدمات البترولية ابسكو بنسبة 51%.

ويأتى تأسيس الشركة لتكون الشركة الوطنية المتخصصة فى تحفيز آبار الزيت والغاز بواسطة مواد وإضافات مصنعة بتكنولوجيا من نتاج أبحاثها ومتعرف بها من قبل الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وستصبح الشركة الوطنية الوحيدة المقيدة رسمياً فى جمهورية مصر العربية لتقديم تطبيقات واستخدامات الأسمنت فى مجال عمليات البحث والاستكشاف لآبار الغاز والزيت كمثيلاتها العالمية.