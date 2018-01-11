الاستخبارات العراقية تكشف هوية ما يعرف بأمير "داعش" بمحافظة ديالى





بغداد أ ش أ

كشفت الاستخبارات العراقية، فى محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن هوية ما يعرف بأمير تنظيم "داعش" فى حوض مطيبيجة، على الحدود مع صلاح الدين ويدعى نجم عبدالله كوكز الكردي.

وقالت مصادر عراقية وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن تنظيم داعش فقد العديد من قياداته البارزة فى مطيبيجة خلال الأشهر الماضية بسبب العمليات الاستباقية للقوات الأمنية، وكان مصدرا أمنيا كشف قبل أيام عن تنصيب "داعش" كرديا أميرا لخلايا التنظيم فى مطيبيجة.