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الخميس، 11 يناير 2018 02:08 م
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الاحتلال الإسرائيلى يبدأ تمديد شبكة كاميرات مراقبة تحت الأرض وسط القدس

الخميس، 11 يناير 2018 11:47 ص
الاحتلال الإسرائيلى يبدأ تمديد شبكة كاميرات مراقبة تحت الأرض وسط القدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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شرعت طواقم فنية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى، منذ ساعات الليلة الماضية، بتجهيز الأرضيات، وعمل أساسات لتمديد شبكة كاميرات مراقبة تحت الأرض فى شارع صلاح الدين (قُبالة سور القدس التاريخى من جهة باب السلسلة وهو أشهر شوارع القدس).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن العمل بدأ من مربع دخلة مقر شركة كهرباء محافظة القدس، حتى مفرق شارع الزهراء.

يُشار إلى أن الاحتلال نصب خلال الفترات السابقة مئات الكاميرات فى مختلف شوارع وأسوق مدينة القدس، خاصة داخل بلدتها القديمة ومحيطها لمراقبة المواطنين.


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