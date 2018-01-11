الاتحاد الأوروبى يطالب السودان بالسماح بحرية التظاهر





(أ ف ب)

طالب الاتحاد الأوروبى السودان، اليوم الخميس بأن يجيز التظاهرات التى يشهدها هذا البلد ضد غلاء المعيشة، مؤكدا أنه يتابع من قرب الاحتجاجات الاجتماعية وتوقيف مسؤولين سياسيين.

وأكد وفد الاتحاد الأوروبى فى الخرطوم متابعة الوضع من قرب.. وقال الوفد فى بيان "أنه من المهم أن يسمح للشعب بممارسة حقه فى حرية التعبير، بما فى ذلك حرية وسائط الإعلام والمشاركة السياسية"، شرط أن يتم ذلك "سلميا".

وبدأت أسعار المواد الغذائية والوقود بالارتفاع منذ العام الماضى عندما قررت الحكومة الغاء الدعم من أجل اصلاح الاقتصاد، وشهد السودان عام 2016 تظاهرات احتجاجية إثر قرار الحكومة الحد من الدعم للوقود، ما أثار ارتفاعا كبيرا فى الأسعار.