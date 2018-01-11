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الاتحاد الأوروبى: الاتفاق النووى الإيرانى يحقق أهداف "ترامب"

الخميس، 11 يناير 2018 01:50 م
الاتحاد الأوروبى: الاتفاق النووى الإيرانى يحقق أهداف "ترامب" فيديريكا موجيرينى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى


أ.ف.ب
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أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، الخميس أن الاتفاق النووى الموقع مع إيران "يحقق أهدافه"، وذلك قبل قرار وشيك للرئيس الأميركى دونالد ترامب حول اعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت موجيرينى بعد اجتماع فى بروكسل مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن الاتفاق الموقع بين الدول الكبرى الست وإيران عام 2015 "يحقق أهدافه ويجعل العالم أكثر أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووى فى المنطقة"، مضيفة "نتوقع من جميع الأطراف أن تواصل تطبيق هذا الاتفاق بشكل تام".

ووجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوة مشتركة للولايات المتحدة لحماية اتفاق إيران النووى وقالت إن من حق طهران الاستفادة من رفع العقوبات وفقا لما نص عليه الاتفاق.


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الاتفاق النووى الإيرانى

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