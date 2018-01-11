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الإعلام الفلسطينية: تحريض سفير أمريكا خروج على الأعراف الدبلوماسية

الخميس، 11 يناير 2018 03:45 م
الإعلام الفلسطينية: تحريض سفير أمريكا خروج على الأعراف الدبلوماسية سفير أمريكا بإسرائيل دافيد فريدمان


رام الله (أ ش أ)
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دعت وزارة الإعلام الفلسطينية السفير الأمريكى لدى كيان الاحتلال دافيد فريدمان، إلى توضيح وضعه إن كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية أم ناطقا باسم المستعمرين وانضم إلى جوقة التحريض الإسرائيلية.

واعتبرت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، أصدرته تعقيبا لها على هجوم السفير الأمريكى على دولة فلسطين ومؤسساتها، تصريحات فريدمان خروجا على الأعراف الدبلوماسية والشرعية الدولية واستمرارا للانحياز الأعمى، وانقلابا على القانون الدولى، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأكدت أن "مناقشة المحافل الأمريكية لما يسمى قانون "تايلور فورس" لخصم مخصصات أسرانا من عائداتنا الضريبية ابتزاز سياسى وقرصنة تتقاطع مع انحياز مراقب الدولة الأمريكى لويس دودارون، الذى يستهدف مناهجنا، ويتهمها بالتحريض، ويقع ضمن فى خطوات الإدارة الأمريكية فى هجومها المعادى على وكالة الأونروا وقضية اللاجئين والقدس والأسرى والشهداء".

كما جاء فى بيان الوزارة أنها تقول "لأقطاب الانحياز الأمريكى أن الاحتلال هو أصل كل إرهاب، وأساس كل تحريض، ومنبع التطرف، ولا يمكن فى أى ظرف أن يجتمع السلام والإرهاب معا، ويكفى فقط العودة لمناهج إسرائيل التى تشرعن العداء والتطهير العرقى، وتدعو للفتك بأبناء شعبنا، وتمجد القتلة بأرفع الأوسمة".


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