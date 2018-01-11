الأوقاف: فرش وافتتاح 109 مساجد منها 18 من الموارد الذاتية خلال يناير

الأوقاف: فرش وافتتاح 109 مساجد منها 18 من الموارد الذاتية خلال ينايرالخميس، 11 يناير 2018 12:00 ص
وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أعلن رفيق إبراهيم القاضى، مدير عام المكتب الفنى لوزير الأوقاف، فى تصريحات له، أن الوزارة ستقوم بفرش وافتتاح 109 مساجد تم إحلالها وتجديدها خلال شهر يناير الحالى، منها 18 مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، وسيتم فرشها جميعها بمعرفة الوزارة وعلى نفقتها، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة