الأوقاف: فرش وافتتاح 109 مساجد منها 18 من الموارد الذاتية خلال يناير





كتب لؤى على

أعلن رفيق إبراهيم القاضى، مدير عام المكتب الفنى لوزير الأوقاف، فى تصريحات له، أن الوزارة ستقوم بفرش وافتتاح 109 مساجد تم إحلالها وتجديدها خلال شهر يناير الحالى، منها 18 مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، وسيتم فرشها جميعها بمعرفة الوزارة وعلى نفقتها، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها.