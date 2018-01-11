video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأهالى يقتلون كلبا مسعورا بعد عقره 6 أشخاص بمنطقة العلو فى المحلة

الخميس، 11 يناير 2018 12:14 ص
الأهالى يقتلون كلبا مسعورا بعد عقره 6 أشخاص بمنطقة العلو فى المحلة كلب مسعور - أرشيفية


الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

أصيب سكان منطقة العلو التابعة لقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بحالة من الذعر بعد مهاجمة كلب مسعور، المواطنين وعقر 6 أشخاص بينهم أطفال.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بمهاجمة كلب مسعور المواطنين بمنطقة العلو، وإصابة 6 أشخاص بجروح، وتمكن الأهالى من مطاردته وقتله، ونقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل امتحان نصف العام لطالبين بالصف الثانى الإعددادى بسبب عضة كلب بالشرقية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

كلب مسعور

مدير امن الغربيه

المحله



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة