الأهالى يقتلون كلبا مسعورا بعد عقره 6 أشخاص بمنطقة العلو فى المحلة





الغربية – مصطفى عادل

أصيب سكان منطقة العلو التابعة لقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بحالة من الذعر بعد مهاجمة كلب مسعور، المواطنين وعقر 6 أشخاص بينهم أطفال.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بمهاجمة كلب مسعور المواطنين بمنطقة العلو، وإصابة 6 أشخاص بجروح، وتمكن الأهالى من مطاردته وقتله، ونقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم.