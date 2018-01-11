الأهالى يقتلون كلبا مسعورا بعد عقره 6 أشخاص بمنطقة العلو فى المحلة

الأهالى يقتلون كلبا مسعورا بعد عقره 6 أشخاص بمنطقة العلو فى المحلةالخميس، 11 يناير 2018 12:14 ص
كلب مسعور - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أصيب سكان منطقة العلو التابعة لقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بحالة من الذعر بعد مهاجمة كلب مسعور، المواطنين وعقر 6 أشخاص بينهم أطفال.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بمهاجمة كلب مسعور المواطنين بمنطقة العلو، وإصابة 6 أشخاص بجروح، وتمكن الأهالى من مطاردته وقتله، ونقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم.
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