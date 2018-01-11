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الأركان الروسية: أثر أوكرانى محتمل فى هجمات الطائرات على قاعدتنا بسوريا

الخميس، 11 يناير 2018 03:46 م
الأركان الروسية: أثر أوكرانى محتمل فى هجمات الطائرات على قاعدتنا بسوريا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو


أ ش أ
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ألمح لسان رئيس إدارة صناعة وتطوير منظومة استخدام الطائرات المسيرة فى هيئة الأركان العامة الروسية اللواء الكسندر نوفيكوف لاحتمالية وجود أثر أوكرانى فى هجمات الطائرات المسيرة على قاعدة (حميم) بسوريا.

وقال نوفيكوف - للصحفيين اليوم  الخميس إن المادة المتفجرة فى ذخائر الطائرات المسيرة، التى هاجمت قاعدة حميميم بسوريا كانت تحتوى على مادة (تي.أي.أن) التى تصنع فى بعض البلدان، بما فيها أوكرانيا.


وأضاف: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المادة المتفجرة فى ذخائر الطائرات المسيرة، التى هاجمت قاعدة حميميم الروسية فى سوريا، استخدمت مادة (تي.أي.أن)، التى هى أقوى من نظيرتها (ار.دي.أكس). وتابع "أن هذه المادة تصنع فى عدد من البلدان، بما فى ذلك اوكرانيا".

 


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