الأرصاد : طقس اليوم مائل للدفء على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كتب – وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على باقى الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً تكون متكاثرة غربا فى نهاية الفترة مع فرصة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، كما تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.