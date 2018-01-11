الأحد المقبل.. انطلاق مبادرة "قيمنا تراثنا" للتوعيه الدينيه والأخلاقية لطلائع الغربية





الغربية عادل ضرة

تطلق الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة،الأحد المقبل، برعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه،اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تفى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، أولى فعاليات مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية للطلائع المنفذة تحت شعار "قيمنا من تراثنا"، بمسرح مدرسة الزراعه بنات بمدينة طنطا، بمشاركة 200 طليع وطليعة من مراكز الشباب.

تنفذ المبادره برئاسة عزه الدرى وكيل الوزاره رئيس الإداره المركزيه للطلائع،والدكتوره عزه أمين مدير عام ادارة الموهوبين بالوزاره،ومحمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه،بالغربية وعلى الراعى وكيل الشباب،بالمديرية ومحمد سعفان مدير عام ادارة الطلائع.

يشارك فى الافتتاح كل من الشيخ إسلام النواوى من علماء وزارة الأوقاف والداعيه الأسلامى لبرنامج الموعظة الحسنه بقناة دريم، وعضو لجنة الشباب لتجديد الخطاب الديني، والباحث عماد مهدى الآثرى وأستاذ علم البصريات .خلال المبادره سيقدم المنشد مهند ابوالكرمات إنشاد ديني،الطليع أحمد علاء حبسه تلاوة القرآن الكريم بالسبع قرآت.

فى تصريحات صحفيه أكدت عزه الدرى وكيل الوزاره رئيس الإداره المركزيه للطلائع بوزارة الشباب،بأن المبادرة تهدف إلى تزويد الطلائع بمبادىء الديانات السماوية السمحة والأخلاق السامية النابعة من حضارتنا وتاريخنا ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكاله، وإعداد جيل مزود بالاتجاهات الحياتية السليمة وقادر على التعامل مع أقرانه بالحسنى.

وتشمل محاور المبادرة الأخلاق الفاضلة ومنطلقات اكتسابها، العزلة الفكرية عند النشء المسلم، تعديل الضوابط الأخلاقية عبر المنتديات الإلكترونية، النشء والفراغ، النشء والغريزة، تأثير بعض القنوات الفضائية على النشء، موازنة بين العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات لدى الطلائع، التعاون والتكافل فى التربية، تعميق الصلة بين النشء والقيم والأخلاق، النشء المسلم بين العقل والعاطفة، المنهج الأخلاقى فى القرآن والسنة، الاهتمام بالجانب الأخلاقى عند النشء وأثره فى حماية المجتمع، أخلاقيات النشء وسلوكهم وتأثيره على المجتمع، التدهور الأخلاقى فى المجتمع "أسبابه ودوافعه وسبل مواجهته"، كيفية معالجة القضايا المعاصرة "الفقر، التعليم، التعاملات مع الناس، تنمية المجتمع ضد التحرش"