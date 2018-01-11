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الخميس، 11 يناير 2018 10:27 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 11 يناير 2018 08:45 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس


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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس، وعلى رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الجيش والشرطة، حيث اطلع الرئيس على الإجراءات التى تقوم بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية فى جميع الاتجاهات.

 

 

1

السيسى يتابع إجراءات مواجهة الإرهاب مع وزيرى الدفاع والداخلية

 

2
 

النقض تلغى سجن العادلى 7 سنوات بقضية أموال الداخلية وتعيد محاكمته

 

3

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ10.4 مليار دولار فى 5 أشهر

 

4

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

 

5
 

النجمة والنسر والأسد والشمس والحصان ضمن 15 رمزًا فى انتخابات الرئاسة

 

 

6
 

الرقابة الإدارية تضبط رئيس مجلس إدار شركة النصر للتعدين بقضية رشوة مكتب ممدوح حمزة

 

7
 

رسميا وزارة التموين تعلن بدء الأوكازيون الشتوى اعتبارا من 15 يناير الجارى

 

8
 

المرور: إغلاق جزئى لمحور الكورنيش لمدة 20 يوميا بسبب إصلاحات فى كوبرى إمبابة

 

9
 

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

 

10
 

البدرى قبل موقعة السوبر: جاهزون للتتويج باللقب العاشر.. وحسام حسن انتظروا مفاجأت فى تشكيل وطريقة لعب المصرى

 


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