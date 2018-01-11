اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس





يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس، وعلى رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الجيش والشرطة، حيث اطلع الرئيس على الإجراءات التى تقوم بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية فى جميع الاتجاهات.

السيسى يتابع إجراءات مواجهة الإرهاب مع وزيرى الدفاع والداخلية





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