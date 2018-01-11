اعترافات عصابة الـ100 مليون جنيه: نفذنا 72 واقعة سرقة ومطلوبين فى بلادنا





كتب كريم صبحى

تستكمل نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، التحقيق مع أفراد العصابة الدولية المتهمين بسرقة 100 مليون جنيه، حيث عرضت النيابة اليوم الخميس، باقى الأحراز على المتهمين، واعترفوا بسرقتها من فيلات بمناطق مختلفة.

كما جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس 5 أفراد من أعضاء العصابة الدولية المتهمين بسرقة 100 مليون و21 كيلو ذهب، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهمون بأنهم مسجلين خطر فى بلادهم، ومطلوب القبض عليهم، وأنهم دخلوا مصر فى شهر يوليو الماضى، وتقابلوا مع المتهم المصرى المقيم بمدينة السلام، ولكن نشاطهم الإجرامى بدأ منذ شهرين، حيث إن حصيلة تلك المسروقات منذ شهرين سرقة فقط نفذوا خلالها 72 حادث سرقة.

وأضاف المتهمون أمام أحمد بدران وكيل أول نيابة مدينة نصر، بسكرتارية على متولى، أنهم كانوا يستهدفون الفيلات المظلمة، حيث ينزل فرد منهم ويدخل الفيلا، لاستكشاف الأمر، وعندما لا يجد أحدا يبلغ باقى أفراد العصابة بالدخول له وسرقتها.

وأشاروا إلى أنهم سرقوا أكثر من فيلا فى فترة أعياد الأقباط، لعلمهم بسفرهم فى فترة الأعياد، واعترفوا بأن أكبر مسروقات كانت فيلا فى مدينة نصر، عثروا على أموال ومجوهرات كبيرة جدا وضعوها فى أجولة.