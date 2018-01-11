اعترافات تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السنترالات بالقاهرة الكبرى





كتب محمود عبد الراضى

سقط فى قبضة رجال الشرطة تشكيل عصابى كونه عدد من الشباب قرروا الدلوف إلى سنترالات المصرية للاتصالات بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات وسرقتها، وبيع المسروقات للحصول على المال.

تعقبت شرطة الاتصالات الجناة بعد تعدد البلاغات، ونجحت فى الإيقاع بهم معترفين بارتكابهم للعديد من الجرائم.

وأكد المتهمون أنهم فى سبيل تحقيق جرائمهم استأجروا 3 سيارات للدخول بها للسنترات وسرقتها، ثم الهرب بالمسروقات لتجار الخردة لبيعها لهم، مؤكدين أنهم كانوا يترددون على تاجر خردة يلقب بـ"اللمبى" فى منطقة عزبة أبو حشيش بحدائق القبة، والذى كان يشترى منهم المسروقات بنصف الثمن، ويروجها عقب ذلك بمعرفته.

وأضاف المتهمون أنهم جمعوا أموالا كثيرة جراء هذه الجرائم المتكررة، ولم يتوقعوا أن أجهزة الأمن ستوقع بهم، حيث تم القبض على المتهم الرئيسى للتشكيل العصابى، الذى اعترف على باقى أفراد العصابة، وتمت مداهمة أماكن وجودهم والقبض عليهم، وأرشد الجناة على المسروقات، وتم التحفظ عليها.

وأبدى الجناة ندمهم على ما اقترفت أيديهم، مؤكدين أن حاجتهم للمال دفعتهم لارتكاب هذه الجرائم، وأنهم استغلوا فنيين فى إحدى شركات الاتصالات لمساعدتهم فى الاستيلاء على المسروقات.

وأوضح المتهمون أنهم خططوا فى التوسع فى النشاط وسرقة مزيد من السنترالات والكبائن خلال الأيام المقبلة، إلا أن تحركات رجال الشرطة، حالت دون تنفيذ هذه الجرائم، حيث تم القبض عليهم.

وكانت شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغا من محامى بالشركة المصرية للاتصالات لقسم شرطة تليفونات شرق القاهرة بسرقة 21 بوردة من 7 كبائن بسنترال النزهة 3، فتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة عناصر تشكيل عصابى ضم متزعم التشكيل ويعمل فنى سابق بإحدى شركات الاتصالات، وفنى تركيبات سابق بذات الشركة، وصاحب شركة لخدمات شبكات المحمول، و3 عاطلين، وحاصل على ثانوية عامة مستخدمين فى ذلك ثلاثة سيارات ملاكى مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختباؤهم بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط متزعم التشكيل أثناء استقلاله إحدى السيارات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بإارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين.

وأكد المتهم ارتكابه 10 جرائم أخرى مماثلة بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، المنيا، وبيعهم المسروقات لتاجرى خردة بحدائق القبة وبولاق أبوالعلا بالقاهرة، حيث تم ضبطهما وبتفتيش المخازن الخاصة بهما عُثر على "4 بطاريات، 2 كارت خاصين بالكبائن"، واعترفا بالتحصل عليها من المتهم المضبوط للاتجار بها وإعادة بيعها لمندوبى إحدى شركات الاتصالات، ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.