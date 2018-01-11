استطلاع: شعبية بوتين ترتفع لمستوى قياسى





موسكو (أ ش أ)

كشف أحدث استطلاع للرأى أجراه مركز أبحاث الرأى العام الروسى عن أن شعبية ونسبة ثقة الروس فى رئيسهم فلاديمير بوتين ارتفعت إلى مستوى قياسى فى ديسمبر الماضى.

وأعلن المركز - فى بيان أصدره اليوم الخميس وأوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه فى الاستطلاع الذى أجراه حول نسبة ثقة الشعب الروسى فى سياسييه، حقق فلاديمير بوتين نسبة قياسية بلغت 57.7 % فى ديسمبر الماضى، ونسبة 56.8% خلال الأسبوع الماضى.

وأظهر الاستطلاع أن أغلب الروس راضون عن الحياة والوضع الداخلى، وظلت نسبة رضاهم عن أداء بوتين البالغة 83.6% كما هى خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى.

وجاء فى المركز الثانى من حيث نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو.. محققا نسبة 18%، يليه وزير الخارجية سيرجى لافروف 13.3%، فيما انخفضت نسبة الثقة فى رئيس الوزراء ديمترى ميديفديف إلى 12.9%.