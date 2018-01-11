استشهاد فلسطينى وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة





كتب عبد الوهاب الجندى

استشهد طفل فلسطينى وأصيب 3 أخرون برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت مساء الخميس شرق مخيم البريج فى وسط قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة الناطق بإسم الوزارة، "استشهد أمير أبو مساعد وعمره 16عاما برصاصة فى الصدر أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلى شرق مخيم البريج" مبينا أن ثلاثة أخرين أصيبوا بالرصاص الحى ونقلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" القريبة من المخيم لتلقى العلاج.