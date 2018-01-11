استشهاد فلسطينى ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة نابلس





(أ ف ب)

استشهد فلسطينى ثانى، مساء اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال فى مواجهات اندلعت فى قرية قرب مدينة نابلس فى شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة ووكالة وفا الرسمية للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان عن "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال فى عراق بورين، جنوب نابلس" دون المزيد من التفاصيل.

وأوردت "وفا" أن الشهيد "أصيب برصاص الاحتلال فى الرأس، خلال مواجهات شهدتها قرية عراق بورين، خلال محاولة المواطنين التصدى لهجوم من قبل المستوطنين".

وفى وقت سابق استشهد طفل فلسطينى وأصيب 3 أخرون برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت مساء الخميس شرق مخيم البريج فى وسط قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل وفق ما أعلنت وزارة الصحة.