استدعاء أسرة عامل توفى داخل مصحة علاج الإدمان ببولاق لسماع أقوالهم





كتب أحمد الجعفرى

استدعت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام الشريف، أهلية العامل الذى توفى اثناء تواجده بمصحة لعلاج الأدمان بمنطقة بولاق، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وسماع أقوالهم.

وذكر والد العامل المتوفى، أن نجله كان يعانى من الإدمان، ما دفعه لإيداعه بمصحة لعلاجه، وفوجئ بتلقيه اتصالا من العاملين بالمصحة يخبروه بوفاة نجله، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.