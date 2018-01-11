إيطاليا وإيران توقعان اتفاقا استثماريا بقيمة 6 مليارات دولار

إيطاليا وإيران توقعان اتفاقا استثماريا بقيمة 6 مليارات دولارالخميس، 11 يناير 2018 07:23 م
مظاهرات المعارضة الإيرانية بالخارج - أرشيفية
روما – رويترز
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قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية اليوم الخميس إن إيطاليا وإيران وقعتا اتفاق ائتمان إطاريا لتمويل استثمارات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو (6.02 مليار دولار) فى إيران.
وأضافت الوزارة فى بيان يؤكد تقريرا بثته رويترز يوم الأربعاء أن الاتفاق وقع بين مؤسستين ماليتين إيرانيتين، بنك الصناعة والمناجم وبنك الشرق الأوسط، ومجموعة إنفيطاليا القابضة وهى ذراع الاستثمار الإيطالية المملوكة للدولة.
وستستخدم الأموال لمشاريع تنفذها بشكل مشترك شركات إيطالية وإيرانية فى قطاعات تشمل البنية التحتية والتشييد والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات المعدنية.
وقال البيان إن الحكومة الإيرانية ستقدم ضمانة سيادية.
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