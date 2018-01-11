إعدام 3 عاطلين قتلوا سائق توك توك فى القناطر الخيرية





القليوبية نيفين طه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة 3 عاطلين بالإعدام والمؤبد للرابع والحبس لمدة عامين للخامس لقيامهم بقتل سائق توك توك بعد استدراجه وخنقه وطعنه بالمطاوى لسرقة توك توك فى منطقة أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وعضوية المستشارين ممدوح محمود بكرى واشرف جمال على بسكرتارية عماد حلمى ومحمد عصام.



ترجع أوراق القضية إلى العام الماضى عندما تلقى النقيب أحمد عبد الغنى معاون مباحث مركز القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة وسط الزراعات بمنطقة اجهور الصغرى.



اهتم اللواء ايهاب خيرت مدير الأمن بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد الالفى مدير المباحث والعميد حسام الحسينى رئيس المباحث وتوصلت التحريات إلى أن الجثه لشخص يدعى طارق سيد محمد عبود سائق توك توك وأنه بعد آثار خنق من الرقبه وبه عدة طعنات فى أنحاء الجسد وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعه 5 عاطلين وهم " عبد اللاه م أ " و"محمد س" و شقيقه " احمد " و " هشام ط " و " مصطفى ع " وجميعهم عاطلين استدرجوا المجنى عليه بحجة توصيلهم الى احدى المناطق فى القناطر الخيرية وفى الطريق قاموا باستيقافه وقاموا بخنقه بشال وطعنه عدة طعنات ثم القو بجثته فى احدى الزراعات بقرية اجهور الصغرى دائرة مركز القناطر واستولوا على التوك وتليفونه المحمول ومبلغ مالى وفررا هاربين.



وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعه واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتقديهم للمحاكمه فاصدرت المحكمه حكمها السابق