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إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر

الخميس، 11 يناير 2018 06:26 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر حادث تصادم- أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب مساء اليوم الخميس، 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة من وقوع الحوادث، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحرالأحمر، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ملاكى طريق غارب الغردقة، أمام محطة مياه أبو عشاب.

 

على الفور تم الدفع بسيارتين أسعاف لمكان الواقعة، وتبين أصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام .

 

كما ورد بلاغ آخر لمدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد أنقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 67 طريق الشيخ سالم، جنوب البحر الأحمر وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .

 


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