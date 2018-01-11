إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

أصيب 5 أشخاص بكدمات إثر انقلاب سيارة على طريق "العمار- بنها" بسبب السرعة الجنونية لسائقها، وتم نقل المصابين للمستشفى لتقى العلاج.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى بنها الجامعى، بوصول 5 من المصابين بإصابات بالغة وفى حالة خطرة للمستشفى.

تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب قيادة " م. س" بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة لقائدها، أسفل سيارة "نقل ثقيل" كانت تقف بجانب الطريق الأيسر لطريق بنها فى قرية امياى، مما أدى إلى انقلاب السيارة مرتين على الطريق وتغيير اتجاهها ناحية العمار مرة أخرى وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.